High school basketball roundup: December 27, 2018

WILMINGTON, NC (WWAY)–Holiday basketball tournaments kicked off around the Cape Fear on Thursday night. Below is the final scores from day one of action.

East Columbus Christmas Tournament-Boys

West Columbus 85 , Topsail 75

East Columbus 48 , South Columbus 43

Girls

West Columbus 42, Topsail 59

East Columbus 37 , South Columbus 21

Leon Brogden Holiday Tournament-Girls

Pamlico County 60 , Ashley 20

Hoggard 41 , East Bladen 29

Laney 56 , Conway,SC 6

New Hanover 34 , Union Pines 56

Boys

New Hanover 62 , Forest Hills 64

Laney 65 , Summerville, SC 60

Jay M. Robinson 46 , Hoggard 45

Millbrook 89 , Ashley 42

West Bladen Adidas Christmas Tournament-Boys

South Brunswick 38 , East Bladen 34

Pinecrest 65 , First Flight 50

Whiteville 48 , West Brunswick 46

Scotland 81 , West Bladen 59