High School Basketball Roundup: December 28, 2018

WILMINGTON, NC (WWAY)–Holiday basketball tournaments took over the Cape Fear area on Friday night. Below are the final scores from all the games around the area.

Leon Brogden Holiday Tournament-BOYS:

New Hanover 58, Summerville,SC 50

Forest Hills 75, Laney 48

Ashley 34, Hoggard 54

East Columbus Christmas Tournament-BOYS:

West Columbus 61 , East Columbus 46

Topsail 61 , South Columbus 56

West Bladen Adidas Christmas Tournament-BOYS:

Whiteville 61 , Scotland 52

Pinecrest 80 , South Brunswick 55

West Brunswick 70 , West Bladen 53

First Flight 88 , East Bladen 49

Other Scores-BOYS:

Coastal Christian 87 , Wayne Christian 64

Heide Trask 92 , Hobbton 56

Leon Brogden Holiday Tournament-GIRLS

Pamlico County 38- Laney 55

Ashley 40 , East Bladen 44

Union Pines 28 , Hoggard 45

New Hanover 63 , Conway 44

East Columbus Christmas Tournament-GIRLS:

Topsail 46 , East Columbus 21

West Columbus 52 , South Columbus 48

Other Scores-GIRLS:

Heide Trask 30 , Union 21