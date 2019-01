Full Court Press : January 4, 2019

WILMINGTON, NC (WWAY)–Conference play heated up on Friday night in the Cape Fear on the basketball floor. Below are the final scores from tonight’s games.

GIRL’S

ARENDELL PARROTT ACADEMY 16 , CAPE FEAR ACADEMY 40

HIEDE TRASK 70 , PENDER 46

TOPSAIL 55 , SOUTH BRUNSWICK 14

LANEY 51 , NEW HANOVER 29

ASHLEY 23, HOGGARD 50

NORTH BRUNSWICK 37, WEST BRUNSWICK 50

EAST BLADEN 63 , EAST COLUMBUS 26

WEST COLUMBUS 28 , WHITEVILLE 64

ST. PAUL’S 35, WEST BLADEN 41

HIGH POINT CHRISTIAN ACADEMY 37 , COASTAL CHRISTIAN 30

WILMINGTON CHRISTIAN ACADEMY 53 , HARRELL’S┬áCHRISTIAN ACADEMY 36

BOY’S

ARENDELL PARROTT ACADEMY 49 , CAPE FEAR ACADEMY 69

HEIDE TRASK 44 , PENDER 76

TOPSAIL 59 , SOUTH BRUNSWICK 50

LANEY 50 , NEW HANOVER 47

ASHLEY 33 , HOGGARD 65

NORTH BRUNSWICK 48 , WEST BRUNSWICK 60

EAST BLADEN 55 , EAST COLUMBUS 43

WEST COLUMBUS 60, WHITEVILLE 42

ST. PAULS 64 , WEST BLADEN 59

SOUTH COLUMBUS 47 , SOUTH ROBESON 51

HIGH POINT CHRISITAN ACADEMY 55 , COASTAL CHRISTIAN 57

WILMINGTON CHRISTIAN ACADEMY 50 , HARRELL’S CHRISTIAN ACADEMY 80