CAA Recognizes 244 Seahawk student athletes for grades

WILMINGTON, NC (UNCW Sports)– A total of 244 UNCW student-athletes from 17 teams are among the league-record 2,478 Colonial Athletic Association student-athletes named to the Commissioner’s Academic Honor Roll for the Spring, 2019, semester.

The number featured 99 men and 145 women for the Seahawks.

The list recognizes student-athletes who distinguished themselves in the classroom and in the athletic arena. To be honored, student-athletes must be members of a team in a CAA sport and achieve at least a 3.0 grade point average.

UNCW Commissioner’s Academic Honor Roll Honorees By Sport

Baseball | Kip Brandenburg, Zachary Bridges, Kep Brown, Justin Crump, Blake Deatherage, Josh Harvey, Gage Herring, Jason Hudak, Noal Liles, Jackson Meadows, Kevin Mintz, Mike Picollo, Broadus Roberson, Matt Suggs, Chris Thorburn, Cole Weiss, Ty Wilson

Men’s Basketball | Jeantal Cylla, Daniel Etoroma, Ty Gadsden, Brent Jenkins, Marten Linssen, Shawn O’Connell, Jaylen Sims, Ty Taylor

Men’s Cross Country | Ryan Camden, Jonathan Seward, Zeke Shore, Carter Venancio

Men’s Golf | Austin Bonfiglio, Blake McShea, Segundo Oliva Pinto, Chris Rahm, Landsdon Robbins, Tripp Summerlin

Men’s Outdoor Track & Field | Ryan Camden, De’Rod Crutchfield, Kamarian Graham, Earl Green, Jonathan Lloyd, Cobi Loyd, Jonathan Seward, Zeke Shore, Carter Venancio, Dylan Wood, Keandre Yeoman

Men Soccer | Athit Berg, Joel Bylander, Dylan Chain, Mark Lindstrom, Ben Davidson, Emil Everoth, Matt Gianfortone, Jonathan Gomes, Phillip Goodrum, Jamil Gracia, Max Groover, Sam Johnson, Kyle McGovern, Shane Mecham, Gabriel Mercer, Huntley Munn, Wilhelm Nilsson, Drew Rabil, Danny Reynolds, Alejandro Saez, Spencer Saunders, Mason Schuster, Dominic Toone, Cannon Tootle

Men’s Swimming and Diving | Brad Allison, Zach Becouvarakis, Sean Cannon, Jack Cosgrove, Will Countie, Brandon Cu, Gianmichael D’Alessandro, Avery Gambill, Dillon Hall, Brent Hoshall, Mack Nesbit, Cole Peterson, Joshua Rigsbee, Aidan Snively, Jonathan Suits, Ben Whitty

Men’s Tennis | Bruno Caula, Michael Copeland, Gio Araujo, Dillon Gooch, Cole Groetsch, Daniel Groom, Josh Hublitz, Austin Hussey, Davide Innocenti, Michael Morphy, Agustin Savarino, Marshall Waren

Softball | Hannah Adamczyk, Taylor Braswell, Lacey Fox, Kelli Freeman, Janel Gamache, Anna Hessenthaler, Gabriella Hessenthaler, Kali Jones, Kathryn Jones, Anna Knox, Laurel Koontz, Emily Langkamp, Haley Lenderman, Ashley Marriner, Hailey Sales, Jada Santiago, Carson Shaner, Taylor Smith, Aleah Thompson, Kelly Toomey, Dominique Travers, Meghan Whitecavage, Rachel Willis

Volleyball | Kyla Augustine, Kendall Bender, Altman Griffin, Halle Hunt, Maddy Kline, Caroline Marsh, Katie McCullough, Brynn Montgomery, Anna Moss, Rebecca Nuanez, Madison Peters, Claire Sawyer, Jaime Thomas, Anna Weissman

Women’s Basketball | Julia Buehler, Micah Hoggatt, Jessica Munoz, Carol-Anne Obusek, Charity Powell, Dazia Powell, Grace Sacco, Lacey Suggs, Zhaneia Thybulle

Women’s Cross Country | Leah Behrends, Chloe Byrd, Kelsey Kiser, Sierra Koehler, Julia Ledgett, Kerryanne Litzenberg, Morgan Shires, Cameron Smithwick, Haley Smithwick, Sarah Terzotis

Women’s Golf | Caroline Cahill, Channing Garnett, Madison Isaacson, Alexis Jarrell, Phu Khine, Rachael Masat, Ellinoora Moisio, Thao My Nguyen

Women’s Soccer | Carey Allard, Brooklyn Berry, Kirsten Bootes, Alexandrine Cranfield, Lauren Ellis, Genevieve Foster, Audrey Harding, Ashley Johnson, Grace Lynn-Iato, Dominique Martinez, Brittany Matsinger, Molly McGarry, Katie McGrath, Alysa McLaughlin, Morgan Nanni, Tara Pak, Talia Parrous, Blair Pearce, Grace Pilcher, Sydney Schneider, Olivia Szeker-Cortes, Marissa Vincent

Women’s Swimming & Diving | Hannah Albanese, Meredith Applegate, Evan Arsenault, Gabbie Black, Sophia Clayton-Luce, Caitlin Cockroft, Nicole Costello, Devan Curry, Emily Etgen, Abby Hawkes, Madison Holland, Abby House, Shannon Howell, Lucy Johnson, Meagan Johnson, Meghan Karl, Caroline Knowles, Meghan Lahr, Vivian Louviere, Adyson Lowe, Lacy Phillips, Faith Pilcher, Meagan Robins, Kyra Schemmel, Annie Shirk, Rachel Stephenson, Bri Urich, Caroline Williams, Karen Woodworth

Women’s Tennis | Lea DuBois-Rebiere, Arushi Gupta, Sarah Horn, Rachel Marthinsen, Celeste Matute, Maddy Muller-Hughes, Rishika Ravindran

Women’s Track & Field | Leah Behrends, Chloe Byrd, Julianna Cavanagh, Courtney Christian, Aubrie Farwell, Annie Hanna, Sierra Koehler, Julia Ledgett, Kerryanne Litzenberg, Mary Grace Miller, Summer Owens, Nyesha Patillo, Brynn Sheffield, Morgan Shires, Destiny Smith, Cameron Smithwick, Haley Smithwick, Makiya Spencer, Sarah Terzotis, Kaylee Vannoy