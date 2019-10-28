New Hanover girls tennis rolls into state semi-finals

By
Tanner Barth
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WILMINGTON,NC (WWAY)–The New Hanover High School girls tennis team had no trouble with their 3rd Round opponent Cape Fear on Monday. The Wildcats beat the Colts (9-0), while only dropping four games the entire dual match.

The win moves New Hanover onto the NCHSAA 3A State-Semifinals on Wednesday. The Wildcats will meet up with East Chapel Hill. They beat New Hanover in the semi-final last season.

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Below, are the final results from Mondays match between New Hanover and Cape Fear.

Match Name Name Set 1 Set 2 Set 3
1 Singles Peyton Philemon (Fr.)New Hanover (Wilmington, NC) Def. Brooke Bieniek (Fr.)Cape Fear (Fayetteville, NC) 6-0 6-1
2 Singles Mary Davis Thompson (Jr.)New Hanover (Wilmington, NC) Def. Kensey Thurmond (Sr.)Cape Fear (Fayetteville, NC) 6-0 6-0
3 Singles Frances Coleman (Sr.)New Hanover (Wilmington, NC) Def. Caroline Averitte (Jr.)Cape Fear (Fayetteville, NC) 6-0 6-0
4 Singles Mary Archer Boyd (Sr.)New Hanover (Wilmington, NC) Def. Dajia Rucker (Jr.)Cape Fear (Fayetteville, NC) 6-0 6-1
5 Singles Sara Frances Butler (So.)New Hanover (Wilmington, NC) Def. Madisyn Hall (So.)Cape Fear (Fayetteville, NC) 6-1 6-0
6 Singles Ann McBryde Barker (Sr.)New Hanover (Wilmington, NC) Def. Arianna Darden (Sr.)Cape Fear (Fayetteville, NC) 6-1 6-0
1 Doubles Peyton Philemon (Fr.) &Frances Coleman (Sr.)New Hanover (Wilmington, NC) Def. Brooke Bieniek (Fr.) &Kensey Thurmond (Sr.)Cape Fear (Fayetteville, NC) 6-0
2 Doubles Mary Davis Thompson (Jr.) &Sara Frances Butler (So.)New Hanover (Wilmington, NC) Def. Caroline Averitte (Jr.) &Dajia Rucker (Jr.)Cape Fear (Fayetteville, NC) 6-0
3 Doubles Mary Archer Boyd (Sr.) &Ann McBryde Barker (Sr.)New Hanover (Wilmington, NC) Def. Madisyn Hall (So.) &Arianna Darden (Sr.)Cape Fear (Fayetteville, NC) 6-0

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