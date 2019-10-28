New Hanover girls tennis rolls into state semi-finals

WILMINGTON,NC (WWAY)–The New Hanover High School girls tennis team had no trouble with their 3rd Round opponent Cape Fear on Monday. The Wildcats beat the Colts (9-0), while only dropping four games the entire dual match.
The win moves New Hanover onto the NCHSAA 3A State-Semifinals on Wednesday. The Wildcats will meet up with East Chapel Hill. They beat New Hanover in the semi-final last season.
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Below, are the final results from Mondays match between New Hanover and Cape Fear.
|Match
|Name
|Name
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|1 Singles
|Peyton Philemon (Fr.)New Hanover (Wilmington, NC)
|Def.
|Brooke Bieniek (Fr.)Cape Fear (Fayetteville, NC)
|6-0
|6-1
|2 Singles
|Mary Davis Thompson (Jr.)New Hanover (Wilmington, NC)
|Def.
|Kensey Thurmond (Sr.)Cape Fear (Fayetteville, NC)
|6-0
|6-0
|3 Singles
|Frances Coleman (Sr.)New Hanover (Wilmington, NC)
|Def.
|Caroline Averitte (Jr.)Cape Fear (Fayetteville, NC)
|6-0
|6-0
|4 Singles
|Mary Archer Boyd (Sr.)New Hanover (Wilmington, NC)
|Def.
|Dajia Rucker (Jr.)Cape Fear (Fayetteville, NC)
|6-0
|6-1
|5 Singles
|Sara Frances Butler (So.)New Hanover (Wilmington, NC)
|Def.
|Madisyn Hall (So.)Cape Fear (Fayetteville, NC)
|6-1
|6-0
|6 Singles
|Ann McBryde Barker (Sr.)New Hanover (Wilmington, NC)
|Def.
|Arianna Darden (Sr.)Cape Fear (Fayetteville, NC)
|6-1
|6-0
|1 Doubles
|Peyton Philemon (Fr.) &Frances Coleman (Sr.)New Hanover (Wilmington, NC)
|Def.
|Brooke Bieniek (Fr.) &Kensey Thurmond (Sr.)Cape Fear (Fayetteville, NC)
|6-0
|2 Doubles
|Mary Davis Thompson (Jr.) &Sara Frances Butler (So.)New Hanover (Wilmington, NC)
|Def.
|Caroline Averitte (Jr.) &Dajia Rucker (Jr.)Cape Fear (Fayetteville, NC)
|6-0
|3 Doubles
|Mary Archer Boyd (Sr.) &Ann McBryde Barker (Sr.)New Hanover (Wilmington, NC)
|Def.
|Madisyn Hall (So.) &Arianna Darden (Sr.)Cape Fear (Fayetteville, NC)
|6-0