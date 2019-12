Full Court Press: December 13, 2019

WILMINGTON,NC (WWAY)–Conference play is heating up across the Cape Fear, on Friday night more than 20 different teams were in action. Below, are the final scores from this weeks edition of the Full Court Press.

GIRLS

South Brunswick 16, Hoggard 51

Ashley 59 , West Brunswick 36

New Hanover 46 , North Brunswick 58

Laney 44 , Topsail 22

Whiteville 55 , Fairmont 44

West Columbus 21 , East Bladen 66

St. Pauls 56 , South Columbus 10

Clinton 36 , West Bladen 34

Hobbton 7 , Heide Trask 46

Liberty Christian 27 , Coastal Christian 71

Durham Academy 37 , Cape Fear Academy 41

Wilmington Christian 12, Living Water Christian 61



- Advertisement -

BOYS

South Brunswick 35 , Hoggard 60

Ashley 55 , West Brunswick 67

New Hanover 67 , North Brunswick 25

Laney 55 , Topsail 57

Whiteville 54 , Fairmont 51

Red Springs 72 , East Columbus 36

St. Pauls 89 , South Columbus 47

West Columbus 61 , East Bladen 36

Clinton 40 , West Bladen 48

Pender 52 , Washington County 59

Hobbton 38 , Heide Trask 62

Liberty Christian 50 , Coastal Christian 62

Durham Academy 59 , Cape Fear Academy 51

Wilmington Christian 22 , Living Water Christian 63