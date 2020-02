Full Court Press: February 7, 2020

WILMINGTON, NC (WWAY)–The high school basketball season is winding down across the Cape Fear, with just one week left in the regular season. Below, are the final scores from Friday night’s Full Court Press.

GIRLS

New Hanover 18 , Ashley 66

Hoggard 44 , North Brunswick 39

Laney 38 , South Brunswick 23

West Brunswick 50 , Topsail 55

West Columbus 35 , Whiteville 69

East Bladen 47 , East Columbus 21

Green Sea 31 , South Columbus 17

Pender 37 , Dixon 43

Heide Trask 63, Lejeune 22

Fayetteville Academy 17 , Coastal Christian 35

Berean Baptist 42 , Wilmington 13

- Advertisement -

BOYS

New Hanover 75 , Ashley 50

Hoggard 63 , North Brunswick 43

Laney 58 , South Brunswick 40

West Brunswick 56 , Topsail 60

West Columbus 61 , Whiteville 63

East Bladen 35 , East Columbus 37

Green Sea 37 , South Columbus 58

Pender 75 , Dixon 60

Heide Trask 59 , Lejeune 80

Coastal Christian 39 , Fayetteville Academy 48

Berean Baptist 92 , Wilmington Christian 73