Hoggard Holiday Classic tournament schedule

Six local teams will be competing

WILMINGTON, N.C. (WWAY) – The Hoggard Holiday Classic returns to Wilmington Tuesday, December 27th. 6 local teams will be in action.

Below are the 3 days of matchups. Note that some games are in Hoggard’s main gym (Sheila Boles) and some in the auxiliary gym (James Hebbe).

GIRLS GAMES PREVIEW:

TUESDAY

1:30 p.m.: Laney vs. James Kenan – James Hebbe Gym

3 p.m.: New Hanover vs. Cox Mill – Sheila Boles Gym

4:30 p.m.: Topsail vs. Western Alamance – James Hebbe Gym

6 p.m.: Hoggard vs. Heritage – Sheila Boles Gym

7:30 p.m.: Ashley vs. Western Guilford – James Hebbe Gym

WEDNESDAY

12 p.m.: Topsail vs. James Kenan – Sheila Boles Gym

1:30 p.m.: Ashley vs. East Bladen – James Hebbe Gym

3 p.m.: Laney vs. Western Guilford – Sheila Boles Gym

4:30 p.m.: Heritage vs. Northern Guilford – James Hebbe Gym

6 p.m.: Hoggard vs. Cox Mill – Sheila Boles Gym

7:30 p.m.: New Hanover vs. Western Alamance – James Hebbe Gym

THURSDAY

10:30 a.m.: Topsail vs. Western Guilford – James Hebbe Gym

12 p.m.: Ashley vs. Heritage – Sheila Boles Gym

1:30 p.m.: Cox Mill vs. Western Alamance – James Hebbe Gym

3 p.m.: New Hanover vs. James Kenan – Sheila Boles Gym

4:30 p.m.: Hoggard vs. Northern Guilford – Sheila Boles Gym

6 p.m.: Laney vs. East Bladen – James Hebbe Gym

BOYS GAMES PREVIEW

TUESDAY

1:30 p.m.: Cape Fear Academy vs. South Brunswick – Sheila Boles Gym

3 p.m.: Topsail vs. Heritage – James Hebbe Gym

4:30 p.m.: New Hanover vs. Cox Mill – Sheila Boles Gym

6 p.m.: Ashley vs. Hopewell – James Hebbe Gym

7:30 p.m.: Hoggard vs. George Marshall (VA) – Sheila Boles Gym

WEDNESDAY

12 p.m.: Topsail vs. East Bladen – James Hebbe Gym

1:30 p.m.: South Brunswick vs. Heritage – Sheila Boles Gym

3 p.m.: Cox Mill vs. Northern Guilford – James Hebbe Gym

4:30 p.m.: Cape Fear Academy vs. New Hanover – Sheila Boles Gym

6 p.m.: Ashley vs. George Marshall (VA) – James Hebbe Gym

7:30 p.m.: Hoggard vs. Hopewell – Sheila Boles Gym

THURSDAY

10:30 a.m.: Ashley vs. Heritage – Sheila Boles Gym

12 p.m.: New Hanover vs. Hopewell – James Hebbe Gym

1:30 p.m.: George Marshall (VA) vs. Northern Guilford – Sheila Boles Gym

3 p.m.: Hoggard vs. Cox Mill – James Hebbe Gym

4:30 p.m.: South Brunswick vs. East Bladen – James Hebbe Gym

6 p.m.: Cape Fear Academy vs. Topsail – Sheila Boles Gym