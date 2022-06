Schedule for Fred Lynch Invitational

WILMINGTON, N.C. (WWAY) – This weekend, a bevy of local gyms will host games between high school programs for the 10th annual Fred Lynch Invitational.

Starting Sunday, nearly 70 programs will be competing across 5 locations with college coaches in attendance. Games are at Laney’s 2 gyms, Cape Fear Community College, and Heide Trask’s two gyms.

Below are the locations with the corresponding schedules:

Sunday, 6/12

LANEY MAIN GYM:

1 p.m.: Laney vs. Purnell Swett

2 p.m.: Laney Girls vs. Hoggard Girls

3 p.m.: Hoggard 1 vs. Purnell Swett

4 p.m.: Laney vs. Lumberton

5 p.m.: Hoggard 1 vs. West Carteret

6 p.m.: Hoggard Girls vs. Southern Durham Girls

7 p.m.: Hoggard 1 vs. Fayetteville Academy

8 p.m.: Flight 22 Elite vs. West Carteret

9 p.m.: Ashley Girls vs. Southern Durham Girls

LANEY AUX GYM:

1 p.m.: West Brunswick vs. Good Better Best

2 p.m.: North Brunswick vs. Lumberton

3 p.m.: West Brunswick vs. West Carteret

4 p.m.: Red Springs vs. East Bladen

5 p.m.: Laney Girls vs. East Columbus Girls

6 p.m.: Hoggard 2 vs. Coastal Christian

7 p.m.: Ashley Girls vs. New Hanover Girls

8 p.m.: Hoggard 2 vs. North Henderson

9 p.m.: Lumberton vs. Fayetteville Academy

CAPE FEAR CC:

1 p.m.: Coastal Christian vs. East Bladen

2 p.m.: Red Springs vs. West Columbus

3 p.m.: Flight 22 Elite vs. Fayetteville Academy

4 p.m.: South Brunswick vs. North Henderson

5 p.m.: West Brunswick vs. Purnell Swett

6 p.m.: South Brunswick vs. Red Springs

7 p.m.: North Brunswick vs. Purnell Swett

8 p.m.: South Brunswick vs. West Columbus

9 p.m.: New Hanover Girls vs. Good Better Best Girls

HEIDE TRASK MAIN GYM:

1 p.m.: Ashley Girls vs. Good Better Best Girls

2 p.m.: East Columbus Girls vs. UC27 Dream Chasers Girls

3 p.m.: Ashley Girls vs. Red Springs Girls

4 p.m.: Heide Trask vs. West Columbus

5 p.m.: Heide Trask J.V. vs. Coastal Christian J.V.

6 p.m.: North Brunswick vs. Good Better Best

7 p.m.: Heide Trask vs. East Bladen

8 p.m.: East Columbus Girls vs. Red Springs Girls

TRASK AUX GYM

1 p.m.: Hoggard J.V. vs. Coastal Christian J.V.

2 p.m.: North Brunswick J.V. vs. Lumberton J.V.

3 p.m.: Hoggard J.V. vs. Heide Trask J.V.

4 p.m.: Laney J.V. vs. Lumberton J.V.

5 p.m.: North Brunswick J.V. vs. North Henderson J.V.

6 p.m.: Red Springs Girls vs. UC27 Dream Chasers Girls

7 p.m.: Laney J.V. vs. North Henderson J.V.

8 p.m.: North Brunswick J.V. vs. Coastal Christian J.V.